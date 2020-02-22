Рахимич о русских: «Даже коронавирус ничего не может с ними поделать. Водка убивает все»

Бывший полузащитник , а ныне тренер ДЮСШ красно-синих Элвер Рахимич отшутился на вопрос о том, что помогает россиянам бороться против коронавируса.

«Когда вступили в силу экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Однако люди так сильно жаловались, говорили, что водка для них – это лекарство, что властям пришлось уступить (сухой закон в Забайкалье длился лишь 4 дня – прим. Sports.ru).

Могу представить себе, как они пьют водку в карантин. Даже коронавирус ничего не может с ними поделать, так как 60-70-градусная водка убивает все живое – как инфекцию, так и коронавирус», – рассмеялся Рахимич.