Рахимич о русских: «Даже коронавирус ничего не может с ними поделать. Водка убивает все»

Теги ЦСКА Элвер Рахимич премьер-лига Россия Sports.ru коронавирус Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер ДЮСШ красно-синих Элвер Рахимич отшутился на вопрос о том, что помогает россиянам бороться против коронавируса.

«Когда вступили в силу экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Однако люди так сильно жаловались, говорили, что водка для них – это лекарство, что властям пришлось уступить (сухой закон в Забайкалье длился лишь 4 дня – прим. Sports.ru).

Могу представить себе, как они пьют водку в карантин. Даже коронавирус ничего не может с ними поделать, так как 60-70-градусная водка убивает все живое – как инфекцию, так и коронавирус», – рассмеялся Рахимич.

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