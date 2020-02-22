Шандор Варга: «Ненормально, что врач, спасая жизни, получает в сотни раз меньше того, кто бьет по мячу»

Агент Шандор Варга, чья компания занимается делами форварда ЦСКА Федора Чалова, поделился мнением о размерах зарплат футболистов.

— В Венгрии клубы так же, как и во всей Европе, стараются снизить заработные платы футболистам?

— Это юридический вопрос, идет разговор с игроками. Но все абсолютно адекватно и позитивно относятся к снижению зарплат. Ненормально, когда врач, который спасает жизни, получает в сотни раз меньше, чем тот, кто бьет по мячу и фактически занимается своим хобби. Не только местные, но и легионеры относятся ко всему с пониманием.

Мой клиент, который играл раньше в России [бразилец Исаэл, выступал за «Краснодар»], первым предложил свою помощь. Не важно, американский это вирус или китайский. Если он может погубить все человечество, то помогать должен каждый, кто может, – сказал Варга.