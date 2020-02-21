Бывший вице-президент «Барсы»: «Кто-то из руководства ворует из клубной кассы»

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо раскритиковал работу руководства каталонского клуба.

«На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг – 100 тысяч.

Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются…», – заявил Русо.

В феврале этого года стало известно, что «Барса» платила компании I3 Ventures за то, чтобы та через аккаунты в социальных сетях работала над улучшением имиджа президента и дискредитировала людей, имеющих отношение к клубу.

Накануне появилась информация, что шесть директоров «Барселоны», включая Русо, ушли в отставку из-за кризиса в клубе и дела с фэйковыми аккаунтами в соцсетях.