👨‍🦲Дмитрий Комбаров постригся коротко: «Обнулился»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров постригся под машинку.

«Жду следующих», — подписал фото 33-летний игрок, сопроводив его хэштэгами #лысая голова и #обнулился.

При этом Комбаров бросил вызов своему брату Кириллу, выступающему за тульский «Арсенал», вратарю «Динамо» Антону Шунину, защитнику «Спартака-2» Роману Шишкину, игроку «Крыльев» Дмитрию Кабутову и баскетболисту Алексею Шведу.

«Почему Глушака нет в списке?» — спросил один из подписчиков в комментариях. «Он и так лысый», — ответил Дмитрий.

✂️ Звезды футбола бреют голову «под ноль». Похоже, это не новый флешмоб, а жизненная необходимость