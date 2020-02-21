Месси об Анри: «Я не смел смотреть ему в глаза, когда он впервые зашел в раздевалку «Барсы»

Форвард «Барселоны» поделился воспоминаниями о переходе форварда Тьерри Анри в 2007 году.

«В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза.

Я знал, чего он достиг в Англии. У меня к тому времени сложился образ о нем, а затем внезапно мы оказались в одной команде.

Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам забивать и убивать интригу в матче.

Он производил впечатление, это естественно», – приводит слова Месси Daily Mail со ссылкой на L’Equipe.

Француз выступал в «Барселоне» в период с 2007 по 2010, сыграв 121 матч и забив 49 мячей.

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