Евсеев о борьбе с коронавирусом: «Подчиняюсь указаниям нашего президента. Он говорит, что делать»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением о мерах, которые принимаются в России для борьбы с пандемией коронавируса.

— Отношение к коронавирусу? Больше раздуто или реальная угроза?

— Я подчиняюсь указаниям нашего президента, который говорит, что делать. Все принимаю и с пониманием отношусь. Никто не знает, раздуто это или нет.

— Вы считаете такие жесткие меры правильными?

— Конечно! Мы же хотим победить этот вирус. Вот выполняем указания президента.

— Патриотизм — одно из главных слов в вашей жизни?

— Да. Мы в это слово многое вкладываем. Для меня важна честность, характер, который никто не сломит — в частности, русского человека. Это и история доказывает.

— А что больше всего не любите в человеке?

— Мерзость, лицемерие. Мерзопакостных людей, которые говорят тебе одно, а за спиной совсем другое. К счастью, в моей жизни таких было немного.

— Недавно Беленов затронул тему маленьких пенсий в стране…

— У меня мама в Московской области получает 8,5 тысяч рублей. Конечно, на эти деньги тяжело прожить. Я помогаю, – сказал Евсеев.

В России выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 76 человек.