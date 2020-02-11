Мостовой о распоряжении Путина о надбавках врачам: «Такие мизерные цифры в стране с миллиардерами?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о последних решениях президента России Владимира Путина.

«Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну елки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было».

Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.

Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой», — сказал Мостовой.

Сегодня Путин распорядился о дополнительных выплатах медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом, в ближайшие три месяца.

Так, врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медперсонал и врачи скорой помощи – по 50 тысяч, младший медперсонал, водители скорой помощи и фельдшеры – по 25 тысяч.

В России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончались 63 человека.