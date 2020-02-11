АПЛ проведет конференцию с капитанами всех клубов лиги, чтобы договориться о сокращении зарплат на 30%

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АПЛ проведет телефонную конференцию с капитанами всех клубов чемпионата, чтобы обсудить вопрос сокращения зарплат игроков, сообщает The Telegraph.

На совещании, которое состоится 4 апреля, лига постарается договориться с игроками о 30-процентом урезании зарплаты из-за пандемии коронавируса.

В конференции также примет участие исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор.

Если стороны не придут к соглашению, то это приведет к усилению давления на клубы, чтобы те сами начали сокращать выплаты либо же возобновили чемпионат как можно скорее.

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