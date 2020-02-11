Моратти о Месси в «Интере»: «Владельцы должны попытаться. Это не запретная мечта»

Экс-владелец «Интера» Массимо Моратти считает, что клуб может мечтать о трансфере нападающего «Барселоны» .

О Месси в

«Думаю, это вовсе не запретная мечта. Возможно, она не была запретной и до всей этой ситуации. Считаю, что владельцы должны попытаться привести Месси в «Интер».

Не знаю, может ли пандемия коронавируса изменить этот вопрос к лучшем или к худшему, но все уже прояснилось. Мне кажется, высока вероятность того, чтобы увидеть довольно странные вещи в конце сезона».

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«Нужно следить, будет ли возможность включить его в более крупные сделки. Такие, как ситуация с Месси», – сказал Моратти.

Напомним, в начале февраля Месси вступил в конфликт со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем. После этого появились слухи о том, что аргентинец может сменить клуб. В числе претендентов на него назывался и «Интер».

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