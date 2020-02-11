«Они врачи или клоуны?» – Алаба о предложении тестировать вакцину от коронавируса в Африке

Защитник «Баварии» Давид Алаба нелестно высказался о французских врачах, которые предложили проверить вакцину от коронавируса в Африке.
«Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны?
Это расизм, который я никогда не мог себе представить. Позорно и неприемлемо!
Мы все должны стоять вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом», – написал Алаба.
Отец Алабы родом из Нигерии. Футболист играет за Австрию.
Французские врачи предложили испытание противовирусной вакцины на африканцах. Дрогба, Это’О и Демба Ба в ярости