«Они врачи или клоуны?» – Алаба о предложении тестировать вакцину от коронавируса в Африке

Защитник «Баварии» нелестно высказался о французских врачах, которые предложили проверить вакцину от коронавируса в Африке.

«Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны?

Это расизм, который я никогда не мог себе представить. Позорно и неприемлемо!

Мы все должны стоять вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом», – написал Алаба.

Отец Алабы родом из Нигерии. Футболист играет за Австрию.

Французские врачи предложили испытание противовирусной вакцины на африканцах. Дрогба, Это’О и Демба Ба в ярости