Вирджил ван Дейк: «Хочу стать легендой «Ливерпуля»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, какой хочет оставить след в истории.

– Кем хотите остаться в истории?

– Легендой «Ливерпуля». Хочу добиться здесь потрясающих вещей. У нас великолепная команда, мы ни в чем не нуждаемся. У нас есть все необходимое для того, чтобы продолжать борьбу.

Тренер, с которым мы себя ассоциируем, универсальная схема, стиль игры, который приносит нам победы, сочетание стадиона и болельщиков. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на «Энфилд» после завершения карьеры.

Когда мы встречаемся с легендами, я чувствую себя частью огромной семьи и подъема, – сказал ван Дейк.

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