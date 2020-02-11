Вирджил ван Дейк: «Хочу стать легендой «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, какой хочет оставить след в истории.
– Кем хотите остаться в истории?
– Легендой «Ливерпуля». Хочу добиться здесь потрясающих вещей. У нас великолепная команда, мы ни в чем не нуждаемся. У нас есть все необходимое для того, чтобы продолжать борьбу.
Тренер, с которым мы себя ассоциируем, универсальная схема, стиль игры, который приносит нам победы, сочетание стадиона и болельщиков. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на «Энфилд» после завершения карьеры.
Когда мы встречаемся с легендами, я чувствую себя частью огромной семьи и подъема, – сказал ван Дейк.