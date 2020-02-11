Тренер «Спортинга» U23: «Роналду просто сверхчеловек – играет на столь высоком уровне много лет в разных странах, меняя позицию»

Тренер «Спортинга» U23 Леонел Понтеш поделился мнением об игре форварда «Ювентуса» .

«Такой отдых, особенно в этом возрасте, поможет ему перезарядить батарейки, сохранить голод и желание играть.

Поражает не то, что Роналду так хорош в 35 лет, а его стабильность. Это просто сверхчеловек – Роналду играет на столь высоком уровне так много лет, меняя страны и позицию», – заявил Понтеш в интервью La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Серии А Роналду провел 22 матча за «Ювентус», в которых забил 21 мяч и отдал 3 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.

«Я тренировался, потому что приходилось, он – потому что ему нравится». Единственный матч Роналдо против Роналду