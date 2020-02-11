Демба Ба о тестировании вакцины от коронавируса на африканцах: «Добро пожаловать на Запад, где расизм становится нормальным явлением»

Нападающий Демба Ба высказался о предложении протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

«Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают себя настолько лучше остальных, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться», – написал Ба в твиттере.

Идею тестирования выдвинули профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.

«Если бы я мог побудить к действиям, почему не провести эти тесты в Африке – там, где нет масок, средств для лечения, каких-то реанимационных мероприятий?

Это было бы похоже на исследования, которые проводятся в рамках борьбы со СПИДом. Мы проводим тесты на проститутках, потому что они не защищены и подвержены болезни», – сказал доктор Мира.

«Вы правы. Сейчас мы думаем над тем, чтобы параллельно исследовать это в Африке», – ответил доктор Лохт.

Ранее с критикой в адрес ученых выступили экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О и экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба.