Девушка Дибалы о коронавирусе: «Второй тест отрицательный, третий – вновь положительный. Не знаю, как это работает»

Ориана Сабатини, девушка форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, рассказала о противоречивом тесте на коронавирус.

«21 марта мы сдали тест с моим парнем, он оказался положительным.

Три дня назад они сделали еще один, который дал отрицательный результат, но был еще и третий, который оказался положительным.

У меня все еще есть коронавирус. Я не знаю, как это работает, а также почему он показал одно, а потом другое», – сказала девушка Дибалы в сторис инстаграма.

Общее количество умерших от вируса в Италии достигло 15 362 человек, 681 летальный исход – за минувшие сутки. Вылечились за сутки 1 238 человек, а всего – 20 996.