Мэр Лондона: «Высокооплачиваемые футболисты должны первыми пожертвовать своей зарплатой»

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Мэр Лондона Садик Хан высказался о необходимости снижения зарплат футболистов в обстановке пандемии коронавируса

«Высокооплачиваемые футболисты должны первыми пожертвовать своей зарплатой», – сказал Хан. 

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги не торопятся урезать зарплаты игроков, опасаясь их возмущения. 

При этом предварительно игроки топ-клубов согласны пойти на понижение зарплаты, но ждут рекомендаций от Ассоциации профессиональных игроков и тренеров (PFA).

Общее собрание должно состояться сегодня. 

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