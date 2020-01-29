Мэр Лондона: «Высокооплачиваемые футболисты должны первыми пожертвовать своей зарплатой»

Мэр Лондона Садик Хан высказался о необходимости снижения зарплат футболистов в обстановке пандемии коронавируса.

«Высокооплачиваемые футболисты должны первыми пожертвовать своей зарплатой», – сказал Хан.

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги не торопятся урезать зарплаты игроков, опасаясь их возмущения.

При этом предварительно игроки топ-клубов согласны пойти на понижение зарплаты, но ждут рекомендаций от (PFA).

Общее собрание должно состояться сегодня.