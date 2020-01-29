Мэр Лондона: «Высокооплачиваемые футболисты должны первыми пожертвовать своей зарплатой»

Мэр Лондона Садик Хан высказался о необходимости снижения зарплат футболистов в обстановке пандемии коронавируса.
«Высокооплачиваемые футболисты должны первыми пожертвовать своей зарплатой», – сказал Хан.
Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги не торопятся урезать зарплаты игроков, опасаясь их возмущения.
При этом предварительно игроки топ-клубов согласны пойти на понижение зарплаты, но ждут рекомендаций от Ассоциации профессиональных игроков и тренеров (PFA).
Общее собрание должно состояться сегодня.