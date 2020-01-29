Ривалдо: «Тер Стеген заслуживает увеличения зарплаты, но он не должен получать на уровне Месси и Суареса»

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о непростых переговорах между каталонским клубом и вратарем Марком-Андре тер Стегеном о новом контракте.

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с тер Стегеном, и я согласен, что он заслуживает повышения зарплаты за все то, что он сделал для клуба за последние несколько лет.

Конечно, многое будет зависеть от требований игрока. Я не считаю, что тер Стеген должен зарабатывать на том же уровне, что Суарес или Месси, но он должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Он передает свою уверенность, ведь команда строится от обороны. Он знает, как играть ногами, и уже много раз спасал «Барселону». Тер Стеген однозначно заслуживает повышения зарплаты», – сказал Ривалдо в интервью Betfair.

Ранее стало известно, что тер Стеген не может договориться с «Барсой» о новом контракте, так как его не устраивает зарплата, которую ему предлагают.

На фоне этой информации появились слухи о том, что «Бавария» может приобрести тер Стегена в качестве замены Мануэлю Нойеру.