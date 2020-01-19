«Барселона» готова увеличить зарплату тер Стегену до 6,3 млн евро в год

готова продлить соглашение с вратарем Марком-Андре тер Стегеном на улучшенных условиях.

Каталонцы предлагают немцу подписать новый контракт до 2024 года с увеличением зарплаты до 6,3 млн евро в год плюс бонусы.

Стороны уже вступили в переговоры, сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение тер Стегена с «Барселоной» рассчитано до июня 2022 года. Статистику голкипера можно найти здесь.

Тер Стеген хочет получать в «Барсе» 15 млн евро в год. Клуб не может позволить себе такой контракт (Goal.com)