Уткин о «Спартаке»: «Может, «Лукойл» сменит хозяина. А вы спрашиваете, что Черчесов сделает»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о том, может ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавить .

– Будет ли приглашение Черчесова в «Спартак» миллионной, скажем так, уже ошибкой Федуна?

– Совершенно очевидно, что в «Спартаке» уже побывали тренеры самого разного потенциала. Связывать перспективы «Спартака» с именем тренера только – это наивно, мне кажется.

Сейчас настолько сильно меняется вся карта. Я в этом сильно не разбираюсь, но половина экономистов говорит, что вся история с падением цен на нефть отчасти призвана, чтобы окончательно не осталось частных нефтедобывающих компаний в стране, чтобы их можно было купить. Я не знаю, правда ли. Так говорят! Так говорят люди, которых я привык слушать.

Если так, может, «Лукойл» сменит хозяина. А вы спрашиваете, что сделает Черчесов, придя в «Спартак». Это восьмая производная сейчас от того, что нас может ждать, мне кажется.

Я не могу отвечать на этот вопрос, не хочу от него уходить. Не хочу уходить ответа, но поймите: тренер не приходит в абстрактную команду. Он приходит в конкретную команду, ему дают конкретных игроков. Нужно понимать, что это за ситуация. Я не могу, гигантское количество неизвестного в том, что может произойти.

У Черчесова еще на год продлилась миссия в сборной в связи с переносом Евро. Это куда более интересно.

А так, давайте скажу вам, что я буду лучшим тренером «Спартака». Вы это никогда не проверите. Я могу по этому поводу распинаться лучше Ловчева Евгения Серафимовича, – сказал Уткин.