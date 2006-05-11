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    «МЮ» прекратил борьбу за де Лигта из-за опасений, что игрок склонен к полноте

    Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Голландия Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Маттейс де Лигт Футбол

    «Манчестер Юнайтед» прекратил борьбу за защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.

    «МЮ» принял такое решение еще до выхода голландского клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Причина – опасения относительно веса де Лигта.

    Специалисты «Манчестер Юнайтед» по рекрутингу выразили беспокойство по поводу того, что футболист склонен к набору лишнего веса. Опасения основаны на истории членов семьи де Лигта.

    «Барселона» – один из лидеров в борьбе за 19-летнего голландского защитника.

    Статистику де Лигта можно изучить здесь.

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