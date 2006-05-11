«МЮ» прекратил борьбу за де Лигта из-за опасений, что игрок склонен к полноте

прекратил борьбу за защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.

«МЮ» принял такое решение еще до выхода голландского клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Причина – опасения относительно веса де Лигта.

Специалисты «Манчестер Юнайтед» по рекрутингу выразили беспокойство по поводу того, что футболист склонен к набору лишнего веса. Опасения основаны на истории членов семьи де Лигта.

«Барселона» – один из лидеров в борьбе за 19-летнего голландского защитника.

Статистику де Лигта можно изучить здесь.