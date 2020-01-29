Рио Фердинанд: «МЮ» должен купить Кейна и Санчо. Они с Рэшфордом и Марсьялем будут пугать защитников еще до матча»

Экс-защитник Рио Фердинанд выразил мнение о том, что клуб должен подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и хавбека Джейдона Санчо.

«Харри всегда был застенчивым и сдержанным, но он бросил парочку бомб. Он ждал, что в «Тоттенхэме» появится команда его мечты, но этого не произошло. Вы думаете, что Харри будет счастлив и удовлетворен, если он будет забивать и переписывать рекорды, но к концу карьеры не выиграет ни одного трофея? Нет. Он будет расстроен и опустошен.

Я думаю, что его недавние слова означают, что Харри уйдет. Он хочет брать трофеи и подает сигнал другим клубам.

Я знаю, что «Юнайтед» будет пытаться купить его, потому что такой тип игрока идеален для них. Уверен, что «Ювентус» и «Реал» тоже попробуют его приобрести. Он уйдет за большие деньги. По сегодняшнему рынку – минимум 130 млн фунтов.

Хочу, чтобы Санчо перешел в команду, где он будет играть, прогрессировать и брать трофеи. Его связывают с «Юнайтед», «Челси», «ПСЖ», но я думаю, что «МЮ» – это клуб, в который он должен перейти, потому что я пристрастен.

Рэшфорд, Марсьяль, Кейн, Санчо – это будет пугать защитников еще до стартового свистка. Однозначно.

Если Санчо получит футболку с седьмым номером, то он должен провести в «МЮ» следующие 10 лет. Это та майка, которую он заслуживает, которая ему необходима. Сейчас это один из лучших молодых игроков мира. Это игрок с огромным потенциалом, и его цена превысит 100 млн фунтов.

Когда ты покупаешь кого-то на следующие 10 лет, то это большие деньги, которые стоит потратить и пойти на этот риск. Вы скажете ему: «Ты станешь игроком, вокруг которого мы построим команду, и человеком, который принесет нам трофеи». У него есть икс-фактор, навыки, и он воодушевляет людей.

Если ты переходишь в «Реал», «Барсу», «Юнайтед», то стадионы хотят получать удовольствие, хотят, чтобы их поднимали с кресел своей игрой. Санчо – это парень, который способен на это. У него есть потенциал, чтобы стать невероятной суперзвездой», – сказал Фердинанд.