Кучаев о том, что ЦСКА – пионеротряд: «На вашем месте я бы прямо сейчас перестал так говорить. Надоело»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о текущих результатах команды.

– Вас не задевает ситуация, что в других клубах на ваших ровесников смотрят как на талантливых и перспективных, а вас и ваших партнеров по ЦСКА оценивают здесь и сейчас?

– Не думал об этом. Но если это так, то нам же лучше. В 22 года в Европе люди становятся звездами, которым не надо адаптироваться, получать дополнительный опыт... Мне кажется, если в других командах так, то это можно сравнить с ситуацией, когда родители не отпускают ребенка от себя до последнего. Это неправильно, уже лет в 20 нужно отпускать.

Неважно, молодой ты или нет, к тебе должны предъявляться такие же требования, как к остальным игрокам топ-клуба. Если не даешь результат, значит, вместо тебя будет играть другой. Не понимаю, когда людей постоянно холят, лелеют, жалеют и говорят: «Не переживай, ты еще молодой, все у тебя впереди».

– С другой стороны, вы согласны, что вам и вашим ровесникам немного повезло, что вы оказались в нынешнем ЦСКА?

– Глупо это отрицать.

– Армейцев уже два года называют «пионеротрядом». Сколько еще вам надо дать времени?

– На вашем месте я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!

– Тогда с чем связываете неудачные результаты ЦСКА в этом сезоне?

– Мне кажется, в большинстве матчей мы играли неплохо. Контролировали ход встречи, создавали моменты. Но пропала реализация моментов. Не всегда правильно действуем в завершении атаки, не создаем должную остроту, – сказал Кучаев.