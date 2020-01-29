Экс-глава «Локо» Наумов о Малкоме: «Катастрофически ошибочный трансфер. Огромные деньги за травмированного игрока»

Бывший президент Николай Наумов назвал трансфер хавбека Малкома в «Зенит» из «Барселоны» ошибочным.

– Малком, на ваш взгляд, – креатура главного тренера ?

– Вряд ли. Судя по трансферной цене, предложение исходило от спортивной дирекции или руководства клуба, которое решают вопросы по таким суммам. Семак бы постеснялся потребовать футболиста за 40-45 миллионов. Однако не сомневаюсь, что кандидатуру согласовали с Сергеем Богдановичем. Но этот трансфер не просто ошибочный, а катастрофически ошибочный. Деньги были потрачены огромные! За футболиста, который оказался травмированным.

Я не представляю такой ситуации в «Локомотиве», поскольку очень ответственно относился к деньгам корпорации РЖД. Это же были не мои частные деньги, а в конечном итоге – налогоплательщиков.

В «Зените» плохо сработали. Если бы они обнаружили хронические проблемы Малкома, то задумались: а нужно ли платить такие деньги? Я не обсуждаю его качества, как футболиста. Здесь была допущена серьезная ошибка спортивной дирекции, – заявил Наумов.

Малком перешел в «Зенит» за 40 млн евро. Также в соглашении прописаны бонусы в размере 5 млн евро. В августе Малком получил серьезную травму и вернулся на поле только после зимнего перерыва.

Бразилец провел за «Зенит» 5 матчей в РПЛ в этом сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.