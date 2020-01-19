Орлов о словах Малкома про сборную России: «Если не попадешь в сборную Бразилии, станешь русским? Не очень серьезно»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова вингера «Зенита» о возможности выступлений за сборную России.

«Немного удивила фривольность Малкома, который сказал, что, если его не возьмут в сборную Бразилии, он будет играть за Россию. Меняет человек гражданство… Ну ты остановись, подумай, есть ли смысл.

Не могу спокойно к этому относиться. Я постарше всех футболистов. Ну как? Если не попадешь в состав сборной Бразилии, то станешь русским? Это не очень серьезно», – приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «Радио Зенит».