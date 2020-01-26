Жорже Жезуш: «Феликс станет одним из величайших игроков Европы»

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Бывший тренер «Бенфики» Жорже Жезуш оценил потенциал нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

«Феликс станет одним из величайших игроков Европы. У меня нет сомнений. Он все еще мальчик, ему 20 лет.

В Португалии молодым футболистам легко показывать себя – это витрина Европы.

Там раньше были одни из самых дешевых игроков, они зарабатывали меньше, чем другие, так что топ-клубы просто забирали талантов.

Но сейчас все не так – надо платить 50, 70 и даже 127 миллионов евро!» – сказал Жезуш.

Мадридцы купили 20-летнего португальца у лиссабонцев за 127 миллионов евро прошлым летом.

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