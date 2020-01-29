Глушаков о последнем месте «Ахмата»: «Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал. Пусть все закончится мирно»

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о турнирном положении в РПЛ и возможном возобновлении сезона.

– Будет ли этот сезон доигран?

– Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Все надо четко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно.

Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ.

В КХЛ уже все закончили. Кто-то тренируется в усеченном режиме, кто-то полностью изолирован и сидит на карантине.

Непонятно, в каком состоянии футболисты возобновят сезон. Сколько потребуется времени для набора формы? Но мы профессионалы, конечно, поэтому готовы к любому развитию событий.

– Как быть с чемпионством?

– По «Зениту», наверное, вопросов не возникнет. Его уже сложно достать. Возможно, будет недопонимание по второму месту, третьему. Но как-то надо выходить из ситуации. Не знаю даже...

– А как быть с «Ахматом», который сейчас занимает последнее место?

– Есть прямые конкуренты, с которыми «Ахмату» еще предстоит сыграть, если сезон возобновится. Плотность в таблице очень высокая. Кто-то победил в двух матчах кряду и серьезно поднялся. И наоборот.

Лестница какая-то. Туда-сюда, туда-сюда. Все ребята между собой общаются. Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал. Пусть все закончится мирно. Общался еще с игроками из ФНЛ.

– И какая у них позиция?

– Они говорят: «Вот было бы хорошо докинуть еще две команды в РПЛ из первой лиги». Получим 18 клубов. Была же идея расширить РПЛ? Как раз убьем сразу двух зайцев. Но это все так – пока разговоры. Пусть решения принимают компетентные люди, – сказал Глушаков.