Бруну Фернандеш: «Роналду брал в «МЮ» серьезные трофеи. Хочу достигнуть того же»

Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что надеется добиться больших успехов в клубе.

«Криштиану Роналду и Нани выигрывали здесь серьезные трофеи. Мне хочется достигнуть того же.

Нани, с которым мне довелось тренироваться в «Спортинге», всегда хорошо отзывался о «Манчестер Юнайтед».

Тот факт, что Роналду дал множество положительных отзывов обо мне, когда его спрашивали о моем трансфере, заставляет меня гордиться тем, что такой игрок высоко меня оценил», – сказал Фернандеш в интервью Canal 11.

Роналду в составе «МЮ» трижды стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.