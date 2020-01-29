Гильерме о натурализации: «В России все патриоты. Меня сложно принимали, но тех, кто против, – минимум»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме высказался относительно своей натурализации.
«Когда меня пригласили в сборную, я был очень рад, ведь вся моя карьера сложилась именно в России.
Россия много мне дала не только в профессиональном плане, но и в личном. Пока я нужен, всегда буду помогать сборной России – это мой принцип.
Я знаю, что в России все [сильные] патриоты. Особенно на моей позиции всегда были свои топовые вратари.
Меня сложно принимали, я это знаю, эту ответственность. Поэтому мне в каждом матче нужно показывать не 100, а 500 процентов, даже 1000 процентов.
Иначе из-за любого какого-то нюанса я буду открыт для критиков. Но я уверен на 100%, что людей, кто против моей натурализации – минимум», – сказал Гильерме.
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