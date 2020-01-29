Гильерме о том, что платил гаишнику: «Несколько раз. До пяти тысяч рублей»

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о ситуациях на российских дорогах.
- Ты рассказывал, что в Латинской Америке, если тебя остановит гаишник, не факт, что он возьмет деньги, а в России все гаишники берут деньги. Вспомни какую-нибудь историю, когда тебя остановили, и ты расплатился с гаишником на месте.
– Это было несколько раз.
Я помню, когда только сел за руль и начал ездить, в Москве не было стольких камер, как сейчас. Были мобильные камеры. Они [гаишники] стояли в стратегических местах, чтобы поймать. Я много раз попадал на это.
Несколько раз я даже, когда еще не говорил по-русски, звонил переводчику, чтобы договориться с гаишником.
- Самая большая сумма, которую ты отдал гаишнику?
– Пять тысяч.
- Рублей?
– Да.
- Три матерных слова, которые ты всегда произносишь за рулем, когда тебя подрезает чайник?
– #####, ######, я не знаю, #####, – рассказал Гильерме.
Гильерме в «Красаве»: с расизмом в России не сталкивался, давал взятки гаишникам и не хотел в «Спартак»