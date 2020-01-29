Экс-глава «Локо» Наумов о Семаке: «Хороший человек, но это не имеет отношения к работе тренера. Семин бы отстоял Кокорина»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о главном тренере Сергее Семаке.

– Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет. И тренерский штаб у него слабый. Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в «Сочи»!

– Его отправили получать игровую практику. Не так ли?

– Бросьте! И в «Зените» у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»!

Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог… Сказали ему, видимо, помолчать, и на этом борьба закончилась. Вот если бы подобная ситуация произошла в «Локомотиве», Юрий Павлович Семин пошел был до конца, скандал бы такой устроил и своего добился, никто бы даже и не пикнул! Это тренерская позиция. Нужно ее отстаивать, а не идти на поводу у начальников, – сказал Наумов.

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