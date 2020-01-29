Фанаты «Спартака» нарисовали граффити в поддержку больных коронавирусом в Коммунарке: «Борись и побеждай!»

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Болельщики «Спартака» поддержали врачей больницы в поселке Коммунарка и зараженных коронавирусом, проходящих там лечение.

Фанаты красно-белых сделали граффити с надписью «Борись и побеждай!» под окнами больницы.

«Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность!

Всем, у кого диагностирован коронавирус – скорейшего и легкого выздоровления!» – говорится в сообщении болельщиков.

Фото: телеграм-канал Supporters Group News / «Спартак» Москва

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