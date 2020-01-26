Доменико Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб самой большой страны мира»

Главный тренер Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве.

– В Москве мне очень нравится. Мне довелось пробыть здесь три дня до подписания контракта со «Спартаком», и я остался под впечатлением.

Я увидел город, который болеет футболом, здесь играют четыре клуба с очень хорошими стадионами.

«Спартак» – самый большой клуб самой большой страны мира. И прийти сюда в 34 года – предмет гордости.

– Жизнь в Москве вам нравится больше, чем в Гельзенкирхене?

– Безусловно. Там я не мог выйти из дома. Зачастую моими маршрутами были только дом-тренировка и дом-стадион. Во время прогулки по городу у меня могли попросить 100 автографов и 50 фотографий.

Здесь моя жизнь гораздо приватнее, потому что многие не узнают меня, и больше возможностей куда-то выбраться, – рассказал Тедеско.