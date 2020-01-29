Доменико Тедеско: «Надеюсь выучить русский язык. Это вопрос уважения к стране, которая тебя приняла»

Главный тренер Доменико Тедеско заявил, что хочет выучить русский язык.

– Правда ли, что, помимо безупречного владения итальянским, вы также свободно говорите по-английски, по-французски и по-испански?

– Да, могу подтвердить это. Я 3-4 года изучал французский в школе. Позже я общался на нем с игроками, которых тренировал: с Бенталебом, Стамбули, Харитом, Эмболо. Сейчас в «Спартаке» с Жиго.

То же самое с испанским, на котором я общался с Ди Санто и с испанскими друзьями.

Теперь я надеюсь выучить русский язык. У меня есть учитель, я уже начинаю объяснять идеи на русском языке на поле. Это вопрос уважения к стране, которая тебя приняла. Влиться в местную культуру – это правильно, и знание языка для этого фундаментально важно, – сказал Тедеско.