«Барса» предлагала 40-50 млн евро за лучшего бомбардира гладбахской «Боруссии» Плеа, но получила отказ

Менхенгладбахская «Боруссия» минувшей зимой не отпустила в «Барселону» нападающего Алассана Плеа.
Каталонский клуб в январе хотел подписать форварда в связи с травмой Луиса Суареса и предлагал за француза 40-50 млн евро.
Однако руководство «Боруссии» отказалось расставаться с игроком и не стало вести переговоры с «Барсой», понимая, что не сможет подыскать Плеа адекватную замену.
В результате «Барселона» не смогла купить нового нападающего в январе и в феврале, получив специальное разрешение от Ла Лиги, приобрела у «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.
Плеа в нынешнем сезоне провел в Бундеслиге 22 матча и забил восемь мячей. Он является лучшим бомбардиром своей команды.