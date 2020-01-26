«Барса» предлагала 40-50 млн евро за лучшего бомбардира гладбахской «Боруссии» Плеа, но получила отказ

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Алассан Плеа Мартин Брэйтуэйт Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» минувшей зимой не отпустила в «Барселону» нападающего Алассана Плеа.

Каталонский клуб в январе хотел подписать форварда в связи с травмой Луиса Суареса и предлагал за француза 40-50 млн евро.

Однако руководство «Боруссии» отказалось расставаться с игроком и не стало вести переговоры с «Барсой», понимая, что не сможет подыскать Плеа адекватную замену.

В результате «Барселона» не смогла купить нового нападающего в январе и в феврале, получив специальное разрешение от Ла Лиги, приобрела у «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

Плеа в нынешнем сезоне провел в Бундеслиге 22 матча и забил восемь мячей. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

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