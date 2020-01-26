«Барса» предлагала 40-50 млн евро за лучшего бомбардира гладбахской «Боруссии» Плеа, но получила отказ

Менхенгладбахская «Боруссия» минувшей зимой не отпустила в «Барселону» нападающего .

Каталонский клуб в январе хотел подписать форварда в связи с травмой и предлагал за француза 40-50 млн евро.

Однако руководство «Боруссии» отказалось расставаться с игроком и не стало вести переговоры с «Барсой», понимая, что не сможет подыскать Плеа адекватную замену.

В результате «Барселона» не смогла купить нового нападающего в январе и в феврале, получив специальное разрешение от , приобрела у «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

Плеа в нынешнем сезоне провел в Бундеслиге 22 матча и забил восемь мячей. Он является лучшим бомбардиром своей команды.