Отец Холанда о срыве трансфера сына в «МЮ»: «Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не один лишь тренер»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия бундеслига Германия Sports.ru Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал, почему его сын не перешел зимой в «Манчестер Юнайтед».

«Неизвестно, как бы у него получалось в других клубах. Может быть, тоже хорошо. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос.

Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не один лишь тренер [Сульшер]. Думаю, это главное. Важно и то, каких результатов клуб добивался последние пять-десять лет и в каком направлении он движется», – сказал Холанд-старший в эфире телеканала TV2.

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