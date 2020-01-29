Отец Холанда о срыве трансфера сына в «МЮ»: «Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не один лишь тренер»

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал, почему его сын не перешел зимой в .

«Неизвестно, как бы у него получалось в других клубах. Может быть, тоже хорошо. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос.

Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не один лишь тренер [Сульшер]. Думаю, это главное. Важно и то, каких результатов клуб добивался последние пять-десять лет и в каком направлении он движется», – сказал Холанд-старший в эфире телеканала TV2.