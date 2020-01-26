Максим Дюков о Головине: «Предложение «Юве» было неприемлемым для ЦСКА. Гораздо ниже 20 млн евро»

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, какие клубы претендовали на хавбека до его ухода в «Монако».

– Давай перенесемся в лето 2018-го. В команде Гончаренко осталось 12 человек. Игнашевич и Березуцкие завершили карьеры, ушли Вернблум и Натхо, затем и Головин. Как строилась нынешняя команда?

– Мы никого не искали – у нас уже все было. В этом и заключается работа селекции и моя как руководителя. Иметь базу по футболистам, постоянно ее обновлять и быть готовым оперативно «закрыть» нужную сделку.

Летом работали по конкретным позициям. Искали качественных футболистов за минимальные деньги. Собрать команду нужно было к июню. Тот же Витиньо уехал только после июльского Суперкубка, примерно в эти же дни определялось будущее Головина. Так что солидным бюджетом мы не располагали.

Но уже тогда почти на 100 процентов были уверены, что Саша уйдет в «Челси», или «Монако». Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА.

– Писали о 20 миллионах.

– Гораздо ниже.

– Ты рад тому, как складывается карьера Головина?

– Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему «Монако». Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?

– Где ты видишь Головина через три года?

– Думаю, он переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно, – сказал Дюков.