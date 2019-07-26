Экс-игрок «Тамбова» Бенито: «Киевское «Динамо» точно сильнее «Зенита»

Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито, перешедший зимой в киевское , сравнил уровень российских и украинских клубов.

– Как ты считаешь, «Динамо» и «Шахтер» сейчас сильнее российских , «Спартака», ЦСКА?

– Хм... Думаю, да. Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. Я могу тебе сказать, что «Динамо» точно сильнее «Зенита».

– Хорошо, а если взять чемпионат отдельно? В чем главная разница, на твой взгляд?

– Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее из-за того, что там много клубов одинакового уровня. На Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд.

Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который, якобы, не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но понимаешь, футбол – это не только опыт! Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет.

Давай посмотрим на Мбаппе! Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли! Поэтому я в «Динамо», надеюсь, что здесь мне будут доверять, – сказал .