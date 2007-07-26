Хавбек «Тамбова» Бенито: «Селюк – мой агент, но лично его не видел»

Полузащитник Ола Муйива, известный как Бенито, рассказал о своем агенте Дмитрие Селюке.

– Какие у тебя отношения с ?

– Он сыграл очень важную роль в моей жизни, невероятно благодарен ему. Он никогда не видел мою игру вживую, Дмитрий полностью доверился отзывам и с тех пор помогает мне. Затем он получал оценки от тренерского штаба из Молдавии и Узбекистана и продолжал находить варианты для меня. Также он следит за моей статистикой, некоторыми матчами.

– Вы никогда не виделись?

– Нет, лично я его не видел. Но он мой агент. Он же устроил меня в «Тамбов». В пятницу я сыграл против молодежки БАТЭ, в субботу – первая команда играла против них же. Тренер сказал, что я нужен, в итоге даже вышел на поле. После игры мне позвонил Селюк и сообщил, что ночью мне надо ехать в другой город, в расположение «Тамбова», который находился в Белоруссии на сборах.

– Это был снова просмотр?

– Да, сначала тренировался, потом сыграл товарищескую встречу с «Бананцем», забил гол, мы выиграли 9:0. Так и подписал контракт, – сказал Муйива.

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