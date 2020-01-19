Семин об указе Собянина самоизолироваться людям старше 65: «Буду соблюдать. Правила есть правила»

Главный тренер Юрий Семин высказался о соблюдении указа мэра Москвы Сергея Собянина людям старше 65 лет соблюдать домашний режим из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Правила есть правила. Будем соблюдать их.

Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», – сказал Семин.

Ранее Собянин выпустил указ о самоизоляции для людей старше 65 лет – с 26 марта до 14 апреля. Московский мэр пообещал выплатить за соблюдение режима материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.

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