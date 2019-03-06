Председатель Верховного суда отменил решение коллегии в пользу компании Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд рублей

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вмешался в процесс между «Росгосстрахом» и страховой компанией «Капитал Лайф» (бывшая «РГС-жизнь»), которой владеет президент ЦСКА Евгений Гинер.

Он попросил отменить решение коллегии суда об остановке спора между компаниями, принятое в декабре, заявив, что она допустила «фундаментальные» нарушения норм процессуального права.

«Они повлияли на законность обжалуемого судебного постановления и лишили истца возможности осуществления прав, гарантированных Арбитражным процессуальным кодексом, в том числе права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон», – говорится в постановлении.

Коллегия в декабре поддержала позицию компании Гинера, однако Лебедев попросил пересмотреть дело. «Росгосстрах» требовал у «РГС-жизни» 151 млрд рублей за неправомерное использование товарного знака.

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