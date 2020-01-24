Судья назначил 5 пенальти в матче «Слуцка» и «Славии». Два из них не забили

принимает «Славию» (3:1, второй тайм) в 1-м туре чемпионата Беларуси.

По ходу матча главный арбитр встречи Сергей Чистов назначил пять пенальти. Четыре из них были назначены в ворота гостей.

Однако два пенальти «Слуцк» реализовать не сумел. Сперва защитник Сослан Такулов пробил мимо ворот, а затем удар экс-форварда «Балтики» Артема Сердюка отразил вратарь Михаил Барановский. Впрочем, Сердюк тотчас сумел добить мяч в ворота.

Также Сергей Чистов удалил защитника «Славии» Игоря Тымонюка за две желтые карточки.

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