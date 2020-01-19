«Барселона» готова продать Умтити летом и купить молодого защитника с меньшей зарплатой

Защитник «Барселоны» по окончании сезона может сменить клуб.

Каталонцы готовы продать 26-летнего француза, чтобы выручить средства на новые трансферы, сообщает Sport.es.

На позицию левого центрального защитника планирует приобрести более молодого игрока с гораздо меньшей, чем у Умтити, зарплатой.

Сине-гранатовые купили Умтити у «Лиона» в 2016-м за 25 млн евро и через два года продлили с ним контракт, прописав отступные в размере 500 млн.

Статистику игрока можно найти здесь.