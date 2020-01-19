Ибрагимович уйдет из «Милана» из-за увольнения Бобана (Sport Mediaset)

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Звонимир Бобан Иван Газидис Мино Райола Футбол

Форвард Златан Ибрагимович покинет «Милан» летом.

Как сообщает сайт MilanNews.it со ссылкой на Sport Mediaset, когда нападающий вернется из Швеции в Милан, он через агента Мино Райолу уведомит о своем решении генерального директора клуба Ивана Газидиса.

Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела «Милана» Звонимира Бобана и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали его в команду.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед также может завершить карьеру игрока летом.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил за «Милан» 3 гола в 8 матчах Серии А. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович о сборе средств на борьбу с коронавирусом

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