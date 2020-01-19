Ибрагимович уйдет из «Милана» из-за увольнения Бобана (Sport Mediaset)

Форвард Златан Ибрагимович покинет летом.

Как сообщает сайт MilanNews.it со ссылкой на Sport Mediaset, когда нападающий вернется из Швеции в Милан, он через агента уведомит о своем решении генерального директора клуба .

Ибрагимович недоволен увольнением руководителя футбольного отдела «Милана» и вероятным уходом технического директора Паоло Мальдини, которые приглашали его в команду.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед также может завершить карьеру игрока летом.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил за «Милан» 3 гола в 8 матчах Серии А. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович о сборе средств на борьбу с коронавирусом