Девушка Ругани о беременности: «Страшно. Надеюсь, коронавирус не повлияет на ребенка»

Микела Персико, девушка защитника Даниэле Ругани, рассказала о своей беременности.

Игрок туринского клуба первым в Серии А заболел коронавирусом. Кроме него, в «Юве» инфекцией заразился хавбек Блез Матюиди.

«Я на четвертом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить, нам остается только ждать.

Надеюсь, вирус не повлияет на ребенка. Врачи заверили меня, что проблем не будет, но поставьте себя на мое место. Это очень страшно.

Даниэле и я ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, и тут у него обнаружили коронавирус.

Это [беременность] должно было вызвать радость… Уверена, мы встанем на ноги», – сказала Микела в интервью журналу Chi.

Ругани о коронавирусе: «Я счастливчик. Все хорошо, серьезных симптомов нет»