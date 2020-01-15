Эмери о вылете от «Барсы» с «ПСЖ»: «В одном матче мы играли против них, а в другом – против Айтекина»

Экс-главный тренер Унаи Эмери вспомнил матч против «Барселоны» (1:6) в плей-офф Лиги чемпионов.

«У нас было две игры против «Барселоны». Одна против «Барсы», а другая – против арбитра Дениза Айтекина. С ВАР мы бы однозначно прошли дальше».

О лучших игроках, с которыми он работал

«Негредо в «Альмерии», Давид Вилья в «Валенсии», Ракитич в «Севилье». Затем я ушел в «ПСЖ» и работал с Килианом Мбаппе и, конечно же, Неймаром», – сказал Эмери.

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