Орлов о «Зените»: «Нам теперь помогает знаете кто? «Сочи» и «Спартак»! Будут отбирать очки у конкурентов»

Журналист Геннадий Орлов высоко отозвался об игре «Зенита» в РПЛ.
«Конечно, приятно вспоминать, как «Зенит» играл с «Уралом». Ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. «Урал» был повержен с первых минут.
Сейчас надо порадоваться за «Зенит», который вышел на пик формы и показал в рамках России замечательный футбол. Феерия голов, на любой вкус. После этого матча у болельщиков хорошее настроение. Девять очков отрыв.
Нам теперь помогает знаете кто? «Сочи» и «Спартак» московский! «Спартак» набирает ход и будет отбирать очки у конкурентов «Зенита» — в этом нет сомнений. То же сделал «Сочи», который обыграл «Краснодар».
Разница – 9 очков, хороший задел. Когда возобновится чемпионат — никто не знает, но дай бог, чтоб скорее», – сказал Орлов.