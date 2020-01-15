Орлов о «Зените»: «Нам теперь помогает знаете кто? «Сочи» и «Спартак»! Будут отбирать очки у конкурентов»

Журналист Геннадий Орлов высоко отозвался об игре в РПЛ.

«Конечно, приятно вспоминать, как «Зенит» играл с . Ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. «Урал» был повержен с первых минут.

Сейчас надо порадоваться за «Зенит», который вышел на пик формы и показал в рамках России замечательный футбол. Феерия голов, на любой вкус. После этого матча у болельщиков хорошее настроение. Девять очков отрыв.

Нам теперь помогает знаете кто? «Сочи» и московский! «Спартак» набирает ход и будет отбирать очки у конкурентов «Зенита» — в этом нет сомнений. То же сделал «Сочи», который обыграл «Краснодар».

Разница – 9 очков, хороший задел. Когда возобновится чемпионат — никто не знает, но дай бог, чтоб скорее», – сказал Орлов.