Орлов о Кокорине: «Он способен заиграть в Европе. Не сомневаюсь, что это игрок для сборной»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях форварда Александра Кокорина за «Сочи».
— Я очень рад за Кокорина. Как форвард великолепно действовал против «Краснодара»! Не сомневаюсь, что это игрок для сборной!
— Недавно вы сказали: «Убежден, что Кокорин вернется в «Зенит». На чем основана такая уверенность?
— Немного не так. Я бы хотел, чтобы он вернулся — но не факт. Пока нет никакой информации. Сам Саша станет решать летом, это его право. Было бы здорово, если бы Кокорин усилил российский клуб. Но мне кажется, Александр способен заиграть в Европе.
— Думаете?
— Да. Его координация, работа с мячом резко отличается от российских игроков. Кокорин очень близок к западному футболу.
— Ему на днях исполнится 29 лет. Не поздно уезжать?
— Ну и что? Это не аргумент, Александр настолько голоден до футбола. При этом не расположен к полноте, держит себя в форме. Легкий форвард.
Можно и в 29 лет попробовать свои силы на Западе. Конечно, многое зависит от команды, тренера. В любом случае последнее слово за Кокориным. Сейчас нападающий находится просто в великолепной форме! – сказал Орлов.
В 4 матчах за «Сочи» в РПЛ Кокорин забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.
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