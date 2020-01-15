Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» , нарушила карантин и отправилась на шопинг.

Как сообщает Corriere dello Sport, ее сфотографировали гуляющей по магазинам в сопровождении охраны. Это вызвало недовольство фанатов Криштиану, которые посчитали, что девушка несерьезно относится к здоровью 35-летнего форварда.

Напомним, что Роналду и Джорджина находятся на карантине в Португалии после того, как у двух игроков – Даниэле Ругани и Блеза Матюиди – был обнаружен коронавирус.

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