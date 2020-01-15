«Бавария» готова подписать с Сане 5-летний контракт. У игрока есть еще два предложения от топ-клубов

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«Бавария» по-прежнему намерена приобрести по окончании сезона полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

На прошлой неделе спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич встречался в Мюнхене с агентством LIAN Sports, представляющим интересы 24-летнего хавбека, но официально агенты Сане вправе вести переговоры только с 1 апреля.

«Бавария» готова заключить с Сане 5-летнее соглашение, и сам игрок не прочь перебраться на «Альянц-Арену».

При этом Сане поступило еще два предложения от топ-клубов, сообщает Sport Bild.

Его контракт с «Сити» рассчитан до июня 2021 года.

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