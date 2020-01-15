УЕФА хочет, чтобы клубный сезон завершился до 30 июня, но это может произойти и позже

УЕФА выпустил совместное заявление с Ассоциацией европейских клубов, FIFPro и Ассоциацией европейских лиг.

В нем отмечается, что стороны согласовали следующие моменты относительно завершения клубного сезона:

«Завершить все внутренние и европейские клубные соревнования к концу текущего спортивного сезона, то есть не позднее 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление игры будет достаточно уместным и разумным.

Возможны ограничения или изменения текущих эксклюзивных календарных слотов, потенциально приводящие к планированию матчей внутренних чемпионов в середине недели и планированию матчей клубных соревнований УЕФА в выходные дни.

Возможна адаптация отборочных раундов Лиги чемпионов-2020/21 и Лиги Европы в случае несвоевременного завершения спортивного сезона-2019/20, то есть после 30 июня 2020 года», – говорится в заявлении.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские чемпионаты. Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

Евро перенесли на лето 2021-го. Чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня (если ситуация улучшится)