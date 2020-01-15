Джон Барнс: «Нужно доиграть сезон, даже если это продлится до декабря. Можно пожертвовать следующим»

Экс-хавбек Джон Барнс поделился мнением о возобновлении сезона в АПЛ.

«Это [перенос Евро] здравое решение, и я думаю, что отложить турнир на год было единственным решением.

У вас есть чемпионаты, которые нужно доиграть, и я считаю, что лиги должны быть доиграны. Не только с точки зрения «Ливерпуля», но с точки зрения любого другого клуба в любой другой стране.

Очевидно, что это больше, чем чемпионство. Мы говорим о выходах в высший дивизион и вылетах в низший. Так что я думаю, если лиги можно отложить – не нужно спешить с возобновлением. Можно пожертвовать следующим сезоном ради этого.

Мы не знаем, что произойдет 3 апреля, может, придется продлить остановку в АПЛ.

Даже если придется начать в июле или августе, мы должны доиграть оставшиеся матчи. Даже если это продлится до декабря, и даже если это отменит следующий сезон. Сейчас сложные времена, и мы находимся в необычных условиях.

Если вы отдадите титул «Ливерпулю», то кто поднимется в АПЛ и вылетит? Нельзя просто отдать трофей «Ливерпулю», потому что у них большой отрыв», – сказал Барнс.

4 варианта, как завершить сезон АПЛ. Досрочное чемпионство «Ливерпуля» пока маловероятно